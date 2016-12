Une initiative en matière de détection de la criminalité au District Ouest de la Sûreté du Québec

Des policiers de la Sûreté du Québec ont procédé à des opérations ciblées en matière de détection de la criminalité dans la nuit du 1er au 2 octobre 2016, sur l’ensemble du territoire du district Ouest, composé des régions de la Mauricie, de Lanaudière, des Laurentides et de l’Outaouais.

Lors de cette nuit d’opérations, une vingtaine de contrôles routiers ont eu lieu. Plus de 190 véhicules ont été vérifiés, 15 constats d’infraction ont été signifiés et une dizaine de personnes ont été interpellées. Une première opération avait eu lieu dans la nuit du 25 au 26 septembre 2016 et d’autres sont possiblement à prévoir.

En misant sur une plus grande communication, les actions posées et à venir permettront d’améliorer l’efficience et l’efficacité concernant la criminalité roulante telle que : la production et la vente de stupéfiants, la possession d’armes ainsi que d’autres crimes pris en flagrant délit (capacités affaiblies, infractions au Code de la sécurité routière, etc.). Ce travail de détection de la criminalité a été rendu possible grâce à la concertation des patrouilleurs, des enquêteurs et des différentes unités de support.

Cette initiative est en continuité avec le travail de détection aérienne des plantations extérieures dans le cadre du programme Cisaille. À la suite de recherches, afin de répertorier des plantations non dénoncées, des opérations policières ont été mises en place afin de retracer les auteurs de ces crimes.

Rappelons que toute information en lien avec les stupéfiants ou peut être communiquée, de façon confidentielle, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1-800-659-4264.