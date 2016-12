Perquisition à Saint-Esprit

Plus de 200 policiers du service des enquêtes des crimes majeurs de la Sûreté du Québec, assisté de deux autres corps policiers, mènent depuis 6h30 ce matin à une série de perquisitions à travers plusieurs régions du Québec, dont Lanaudière.

Pour la région, les perquisitions ont lieu à Esprit et Saint-Donat. Les autres régions visées sont la Montérégie, Montréal et Laval. L'opération NAOS vise le démantèlement d‘une organisation criminelle qui opérait dans le vol et le recel de véhicules lourds ainsi que la production et le trafic de stupéfiants.

En tout, 18 perquisitions ont été réalisées. 19 personnes, âgées entre 27 et 57 ans ont été arrêtées. En cours d'enquête, 12 perquisitions et neuf personnes avaient eu lieu.

Les policiers ont saisi 65 kilos de cocaïne, 500 plants de cannabis, de l'argent comptant, trois armes à feu et des véhicules lourds volés.

Les suspects arrêtés comparaîront plus tard aujourd'hui, au palais de justice de Saint-Jean-sur-Richelieu, pour faire face à plusieurs chefs d'accusation dont vol, recel, complot, trafic de stupéfiants et possession de stupéfiants en vue d'en faire le trafic.

.