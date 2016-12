Vol de tracteur à Lavaltrie- Suspects à identifier

La Sûreté du Québec demande l'aide du public pour identifier deux hommes ayant commis entre autres, le vol d’un tracteur à Lavaltrie, le 27 juillet dernier.

Les suspects auraient volé un tracteur orange de marque Kubota qui servait à la coupe de foin en bordure de l’autoroute 31 à Lavaltrie. Bien que ce dernier a été retrouvé, les policiers recherchent les auteurs de ce vol. Ils pourraient avoir fait d’autres vols de tracteurs et de machinerie lourde dans la région de Lanaudière, notamment.

Description des suspects :

Premier suspect :

Âge : homme âgé entre 30 et 40 ans;

Grandeur : environ 1,80 m (5 pi 11 po);

Poids : corpulence moyenne;

Cheveux : pâles et courts;

Particularités : Il porterait une chaîne argentée à grosses mailles au cou et une montre métallique de couleur or au poignet gauche.

Deuxième suspect :

Âge : homme âgé entre 30 et 40 ans;

Grandeur : 1,75 m (5 pi 9 po);

Poids : corpulence moyenne;

Cheveux : bruns foncés et courts;

Particularités : petite moustache foncée. Lunette de vue a monture foncée. Il aurait une montre noire au poignet gauche.

Toute information pouvant permettre d’identifier et de retracer ces individus peut être communiquée, de façon confidentielle, à la Centrale de l’information criminelle au 1 800 659-4264.