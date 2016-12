L'ancienne co-propriétaire de la garderie Chez Tantine plaide coupable

Lyne Demers, celle qui dirigeait les opérations de l’ancienne garderie chez Tantine à Saint-Paul, a plaidé coupable à une accusation de voie de fait simple sur un enfant âgé aujourd'hui de six ans.

Alors qu'une conférence préparatoire devait avoir lieu dans le but de préparer un éventuel procès pour une accusation de voie de fait, Mme Demers, âgée de 50 ans, a causé une surprise en reconnaissant sa culpabilité à une infraction moins grave, devant le juge Bruno Leclerc, en matinée, le 3 octobre, au palais de justice de Joliette.

Les faits reprochés à Mme Demers se sont déroulés entre le 1er octobre 2014 et le 6 mai 2015 à l'anciennea garderie située sur le boulevard de l'Industrie. La victime était âgée de moins de quatre ans lorsque les gestes ont débuté.

Selon le résumé des faits dévoilé en cour, l'enfant aurait été plaqué à plusieurs reprises au sol par l'accusée lors du dodo des enfants. Elle retenait l'enfant avec ses bras en plus de mettre son poids sur l'enfant. Ce dernier hurlait et pleurait lors les gestes étaient commis.

Lyne Demers, qui était aussi copropriétaire de la garderie, a reçu une absolution conditionnelle assortie d'une probation d'un an avec suivi. Il s'agit d'une suggestion commune entre la Couronne, représentée par Me Arianne Roy-Drouin, ainsi que la Défense, représentée parr Me Stéphanie Tellier.

Durant cette période, elle devra respecter plusieurs conditions, dont ne pas communiquer avec la victime ni les membres de sa famille, ainsi que de ne pas être en présence d'enfants mineurs sauf accompagné d'un adulte au courant du présent dossier.

L'absolution conditionnelle signifie que Mme Demers ne verra pas cette condamnation inscrite à son dossier judiciaire.

Garderie fermée

À la suite de l'arrestation de Lyne Demers, celle-ci avait démissionné de son poste et vendu ses parts à sa fille.

En raison de graves problèmes financiers reliés aux frais juridiques de l’arrestation de l’accusée, la garderie Tantine a fermé ses portes en mai dernier. Une cinquantaine de familles ont dû trouver un autre endroit pour leur enfant.