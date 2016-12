Fermeture des chalets – De bonnes habitudes peuvent prévenir les vols

À l’approche de l’automne, la Sûreté du Québec souhaite rappeler aux propriétaires de résidences secondaires que l’adoption d’habitudes sécuritaires peut prévenir les vols ou le vandalisme envers leurs propriétés pendant leur absence.

Lorsque vous quittez votre propriété, évitez d’y laisser des objets de valeur et assurez-vous que les rideaux soient fermés pour que l’intérieur ne soit pas visible. Évitez également de laisser à l’extérieur de votre chalet des outils ou des objets qui pourraient servir à briser les fenêtres ou à forcer les serrures.

Burinez vos objets de valeur

À l’aide d’un burin, gravez votre numéro de permis de conduire sur vos objets de valeur. Les objets ainsi marqués ont peu d’attrait pour les voleurs et receleurs. De plus, en cas de vol, cela facilite le travail des policiers.

Tenez un inventaire

Faites l’inventaire de tous vos biens et gardez-le en lieu sûr. Si vous étiez victime de vol, il pourrait être utile aux policiers. Il est aussi recommandé de photographier vos objets.

Soyez observateur

Soyez à l’affût des éléments qui éveillent vos soupçons. Par exemple, si vous voyez un véhicule suspect, notez la marque, le modèle, la couleur, le numéro de plaque d’immatriculation et toute autre particularité pertinente.

Rappelons que la Sûreté du Québec a mis sur pied le programme Opération œil de lynx pour sensibiliser les citoyens aux mesures de sécurité à prendre pour protéger leur propriété contre le vol et le méfait. Ce programme s’adresse aux propriétaires et aux locataires de chalets situés en territoire non organisé ou en milieux isolés où la surveillance et le bon voisinage sont difficilement applicables. Pour en savoir davantage sur le programme, les citoyens sont invités à visiter le site web de la Sûreté du Québec, au sq.gouv.qc.ca. Il est également possible de télécharger la brochure du programme en cliquant sur le lien suivant :

http://www.sq.gouv.qc.ca/mission-et-services/publications/depliant-oeil-de-lynx.pdf