Un présumé agresseur sexuel accusé

Un homme de 38 ans de Montréal a été arrêté et accusé pour des infractions de nature sexuelle, le 23 septembre.

Hadj Brahim Deramchi a été appréhendé Service des enquêtes sur les crimes majeurs de la Sûreté du Québec en collaboration avec le poste de la MRC de Joliette, en soirée, le 22 septembre

L’enquête démontre qu’il entrait en contact avec ses victimes, âgées entre 12 ans et 14 ans, au moyen de réseaux sociaux, notamment Facebook. L’homme aurait commis ces actes criminels dans le secteur de Joliette et Montréal, en mai 2015 et le 27 août dernier.

Deramchi a brièvement comparu au palais de justice de Joliette, cet après-midi, le23 septembre, pour faire face à 16 chefs d’accusation, dont agression sexuelle, contact sexuel, incitation à des contacts sexuels, leurre, avoir rendu à un enfant du matériel explicite, de possession, d’accession et production de pornographie juvénile. Il est aussi accusé de trois bris de condition dans un dossier de Montréal.

Hadj Brahim Deramchi n’était pas représenté par avocat lorsqu’il s’est présenté devant le juge Claude Lachapelle. La Couronne s’est objectée à sa remise en liberté. Il reviendra en cour, le 26 septembre, pour son enquête sous caution. « Les enquêteurs n’ont aucune preuve contre moi. Je veux être remis en liberté et retourner chez moi pour m’occuper de mon chat. Personne n’est là pour le nourrir », a mentionné l’accusé de retourner en détention.

Toute personne détenant de l’information sur cet homme et sur ses agissements est invitée à communiquer, confidentiellement, avec la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec, au 1-800-659-4264.