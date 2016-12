Idelson Guerrier règle ses dossiers à Joliette

Le joliettain Idelson Guerrier a été déclaré non-criminellement responsable pour troubles mentaux, concernant des infractions commises à Joliette, en juin 2012.

Guerrier, 35 ans, était de retour au palais de justice de Joliette, le 21 septembre. Devant le juge Claude Lachapelle, il tout d’abord plaidé coupable à un chef de menace de mort contre Sylvain Reid, pour un évènement survenu en mars 2012 à Saint-Esprit. La Couronne a annoncé un arrêt conditionnel pour les chefs d’agression armée, d’harcèlement et de conduite dangereuse. Pour l’accusation de menace, il a reçu une sentence d’une journée de prison.

Pour ce qui est des infractions de juin 2012, soit voie de fait et méfait de moins de 5000$, le juge Lachapelle a déclaré l’accusé non-criminellement responsable. M. Guerrier aurait tenté d’étrangler un automobiliste, Alain Germain, le 9 juin 2012 à Joliette.

Selon ce qui a été raconté lors de son procès pour meurtre à Montréal, au début de 2016, Guerrier s’en était pris à M. Germain, alors que les deux se trouvaient dans le stationnement de la Banque Nationale. Un témoin a raconté avoir vu M. Guerrier ses mains autour du cou de l’autre automobiliste. On lui reprochait aussi d’avoir endommagé un chandail.

Au terme de ce procès, un verdict de non-responsabilité criminelle été prononcé par un jury de 12 personnes, en mars dernier. Idelson Guerrier faisait face à deux chefs de meurtre prémédité à l’hôpital Notre-Dame du CHUM de Montréal, à la même période. Il aurait causé la mort de Gaétan Sénécal, 69 ans, et Claude Courtemanche, 77 ans, qui sont décédés par strangulation. Il faisait aussi face à deux chefs de tentative de meurtre.

« Mon client va mieux aujourd’hui. Son cas devra être réévalué dans un an par la Commission d’examen des troubles mentaux. Il est toujours détenu à Pinel et il pourrait même bénéficier de sorties avec accompagnement dans les prochain mois », a affirmé au Journal, son avocat Me François Bérichon.