Utilisation frauduleuse d’une carte de crédit à Joliette - Suspects à identifier

Les enquêteurs du poste de la MRC de Joliette de la Sûreté du Québec demandent l’aide de la population afin d’identifier trois suspects ayant commis plusieurs fraudes dans une soixantaine de commerces de la région de Joliette, à l’aide d’une carte de crédit. Les fraudes auraient eu lieu entre le 7 et le 14 juillet 2016.

Les suspects, deux hommes et une femme auraient effectué près de 80 transactions dans une soixantaine de commerces. Les achats totalisaient au maximum 100 $ par transaction, car les suspects utilisaient le dispositif « Speedpass ». Ils auraient acheté des cartes cadeaux, de la nourriture et différents produits de consommation dans des commerces d’alimentation, de quincaillerie et pharmaceutique.

Description du suspect 1 :

Sexe : homme

Âge : environ 20-25 ans

Poids : 86 kg (190lbs)

Grandeur : environ 1,75 m. (5 pi 9 po)

Cheveux : courts, bruns foncés et barbe foncée

Langue parlée : français

Description du suspect 2 :

Sexe : homme

Âge : environ 20-25 ans

Poids : 82 kg (180lbs)

Grandeur : environ 1,80 m. (5 pi 11 po)

Cheveux : courts, bruns foncés

Langue parlée : français

Description du suspect 3 :

Sexe : femme

Âge : environ 20-25 ans

Poids : 64 kg (140 lbs)

Grandeur : environ 1,68 m. (5 pi 6 po)

Cheveux : longs, bruns foncés

Langue parlée : français

Toute information pouvant permettre d’identifier et de retracer ces individus peut être communiquée de façon confidentielle, à la Centrale de l’information criminelle au

1 800 659-4264.