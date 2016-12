Propriétaire de dépanneur coupable d’agression sexuelle sur des mineurs

Un propriétaire de dépanneur de Saint-Jacques a avoué avoir agressé trois personnes d’âge mineur.

Roger Savard, 60 ans, a plaidé coupable, le 14 septembre dernier, à huit chefs d’accusation. Il s’agit de trois chefs d’agression sexuelle, un de possession de pornographie juvénile, un d’accession à de la pornographie juvénile et d’avoir produit, imprimer ou publier de la pornographie juvénile.

Les gestes de nature sexuelle se sont déroulés entre 1er septembre 2012 et le 12 septembre2013 pour deux victimes et le 5 juillet 2013 pour l’autre. Pour ce qui est des chefs reliés à la pornographie juvénile, ceux-ci ont eu lieu le 3 juin 2013 à Mascouche et le 5 juillet à Saint-Jacques.

Au moment des infractions, Savard était propriétaire du dépanneur Saint-Jacques sur la rue Saint-Jacques. Les victimes étaient des adolescents dans son logement situé au-dessus de son commerce. Selon la Sûreté du Québec, l’accusé aurait attiré ses victimes dans son logement.

Il a aussi plaidé coupable à deux chef de bris condition commis le 4 septembre à Lévis. ll a utilisé internet ou un ordinateur alors qu'il lui était interdit de le faire ainsi que de ne pas avoir garder la paix et avoir une bonne conduite. Pour ces deux chefs, il a été condamné à une sentence suspendue avec une probation de deux ans.

Roger Savard reviendra en cour le 21 décembre pour recevoir sa sentence. D’ici là, il demeure en liberté sous de sévères conditions.