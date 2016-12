Plus de 1800 plants de cannabis saisis dans les Laurentides et Lanaudière

Le 14 septembre, les policiers de la Sûreté du Québec ont participé à l’éradication de plants de cannabis dans plusieurs champs dans les régions des Laurentides et de Lanaudière dans le cadre du programme Cisaille.

Au total, plus de 1 800 plants de cannabis ont été saisis. Les policiers ont également procédé à l’arrestation de trois personnes. Ils pourraient faire face à des accusations de production de cannabis. Les enquêtes se poursuivent et d’autres arrestations sont à prévoir.

La Sûreté du Québec tient à souligner la collaboration du détachement de Saint-Jérôme de la Gendarmerie royale du Canada et des Forces armées canadiennes.

Les policiers rappellent que la période actuelle est particulièrement propice à la récolte des plantations de cannabis. Ils invitent donc le public à signaler toutes les allées et venues inhabituelles de véhicules ou d’individus suspects dans leur voisinage aux policiers.

En tout temps, il est possible d’effectuer un signalement de façon confidentielle en communiquant avec la Centrale de l’information criminelle au 1-800 659-4264.

Lors du signalement, les policiers demandent aux citoyens de transmettre une description du véhicule et, si possible, son numéro d’immatriculation, la description des individus observés et les coordonnées GPS. Il est primordial de rappeler que toute activité suspecte observée est importante pour les policiers, qu’elle concerne des plantations extérieures ou intérieures.

Rappelons que le programme Cisaille de la Sûreté du Québec a pour but de lutter contre la production et le trafic de cannabis au Québec. Ce programme vise à freiner l'expansion de ces deux phénomènes criminels afin de contribuer à la santé et la sécurité publique. Il succède à l’ancien programme Cisaille, qui a été instauré en 1999 avant de faire l’objet d’une révision complète en 2014. Pour plus d’informations, le public est invité à visiter le site web de la Sûreté du Québec au www.sq.gouv.qc.ca/prevenir-la-criminalite/programmes/programme-cisaille.jsp.