Suspect recherché pour deux vols qualifiés à Saint-Charles-Borromée

La Sûreté du Québec est à la recherche d'un suspect qui aurait commis deux vols qualifiés en six jours à Saint-Charles-Borromée.

Le présumé voleur aurait commis ses méfaits le 17 et 23 août dans un commerce de la rue Visitation. Le suspect aurait demandé le contenu du tiroir-caisse en menaçant l’employé à l’aide d’une arme blanche. Ce dernier aurait pris la fuite, à pied, avec un montant d’argent.

L'homme recherché est âgé d'une trentaine d'années et avait les cheveux foncés et courts. Il mesurait environ 1,74 m (5 pi 7 po) et sont poids était environ de 113 kg (250 lb).

oute information pouvant permettre de retracer cet individu peut être communiquée de façon confidentielle à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1-800-659-4264