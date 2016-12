Le vol de vélos dans la MRC de Joliette

Malheureusement, le vol de vélo est une réalité qui revient à chaque été et dont plusieurs personnes en sont victimes.

Les policiers de la Sûreté du Québec de la MRC de Joliette tiennent à vous sensibiliser à ce genre de délit et vous proposent quelques conseils de prévention pour éviter le vol de vélo et ainsi freiner la tentation des voleurs :

Attachez votre vélo avec un bon cadenas : Toujours cadenasser votre vélo, et ce, même pour une courte période. Attachez le vélo par le cadre et non par une roue (trop facile à enlever). Les cadenas en «U» offrent la meilleure protection, pourvu qu’ils soient faits d’acier durci (ou trempé) et que le diamètre soit de plus de 13 mm (selon le magazine Protégez-vous). Ne vous fiez pas au prix, mais plutôt à l’expertise du vendeur.

Choisir un bon endroit pour barrer : Choisir un poteau ou un objet bien ancré au sol et d’une bonne hauteur pour empêcher le voleur de passer la bicyclette par-dessus. Évitez les clôtures qui peuvent être coupées à l’aide de pinces.

Notez le numéro de série : Tout comme les automobiles, les vélos possèdent un numéro de série unique qui se trouve fréquemment sous le pédalier. Ce numéro permet de prouver qu’il vous appartient. Nous vous suggérons de l’inscrire sur votre facture d’achat et de conserver le tout dans un lieu sûr. Vous pouvez prendre votre vélo en photo et envoyer le tout à vos assurances (copie de la facture avec le numéro de série et la photo du vélo).

Faites buriner : Ce procédé consiste à faire inscrire un code supplémentaire sur la bicyclette, comme votre numéro de permis de conduire, à l’aide d’un burin. En cas de vol, ceci permettrait au policier de retrouver plus facilement le propriétaire du vélo. Si vous le désirez, un policier de la MRC de Joliette peut buriner votre vélo en prenant rendez-vous au poste à cet effet au : 450 759-5222.

Sécurisez votre mécanisme à déclenche rapide : Souvent utilisé pour le siège et les roues, il est facile pour le voleur de s’en emparer. Vous pouvez leur installer un collier de serrage pour prévenir le vol.