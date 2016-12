Perquisitions et interpellations en matière de contrebande de tabac et trafic de stupéfiants à Rawdon

La Division des enquêtes sur la contrebande de la Sûreté du Québec, en collaboration avec le poste de la MRC Matawinie de la Sûreté du Québec, a mené des opérations en lien avec la contrebande de tabac, hier, à Rawdon.

Les policiers ont réalisé quatre perquisitions dans un appartement situé sur la 7e Avenue, ainsi que dans une résidence et deux véhicules de la rue Anderson, à Rawdon. De plus, ils ont procédé à l’interpellation de trois personnes, soit une femme âgée de 57 ans, ainsi que deux hommes âgés de 65 et 72 ans.

Les personnes interpellées feront face à des accusations en vertu de la Loi concernant l’impôt sur le tabac.

Lors des perquisitions, les policiers ont saisi 3 800 cigarettes, plus de 1 800$ en argent comptant, ainsi qu’un véhicule utilisé pour le transport. De plus, une arme de poing, 190 comprimés de méthamphétamines (speed) et 87 grammes de haschisch ont été saisis. L’homme de 65 ans pourrait également faire face à des accusations en matière de possession d’arme, ainsi que trafic de stupéfiants.

La Division des enquêtes sur la contrebande a pour mandat de lutter, en collaboration avec Revenu Québec, contre la contrebande de tabac sur tout le territoire québécois afin de s’assurer de l’intégrité du système fiscal québécois et ainsi récupérer des biens et actifs utilisés par les contrevenants.

La Sûreté du Québec rappelle que toute information sur la contrebande de tabac peut être communiquée en tout temps et de façon confidentielle à la Centrale de l’information criminelle au 1 800 659-4264.