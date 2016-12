Cruauté animale dans un camping de Sainte-Mélanie

Une chienne de deux ans a été blessée à une patte, après avoir été atteinte par un projectile d’arme à air comprimé.

L’incident est survenu entre 19h30 et 21h45, en soirée, le 15 août, dans une roulotte du camping Bernard à Sainte-Mélanie.

« Lorsque nous sommes revenus à notre roulotte, la porte était grande ouverte. Tout le monde a eu peur car nous avions deux chiens à l’intérieur », a mentionné au Journal, Kim Cyphilot, la propriétaire des deux chiens.

Après quelques minutes de recherche, un des chiens a été retrouvé sain et sauf. L’autre Fidjie, une Border Collie de deux ans, a été retrouvée tremblante dans le lit familial.

Elle a été transportée dans un hôpital vétérinaire. Le plomb s’est logé dans l’articulation d’une patte. « Fidjie doit prendre des antibiotiques mais elle prend du mieux. Une opération pourrait être nécessaire », ajoute Mme Cyphilot.

Fidjie a même recommencé à jouer à la balle avec ses proches. Elle a cependant très peur d’être approchée par des adultes. « C’est évident qu’elle a été traumatisée. Pourtant Fidjie n'était pas dehors ce qui laisse supposer que le geste était intentionnel et visait bien l'animal en question puisque le labrador également sur place, était sain et sauf », s’est questionné Mme Cyphilot.

Au moment de l’évènement, la porte de la roulotte de Kim Cyphilot était débarrée. « Maintenant on barre en tout temps et ont amène toujours les chiens avec nous même si c’est sur le terrain de camping. On a eu notre leçon », a conclu la dame dont sa petite famille venait à peine d’aménager au camping Bernard.

Dossier ouvert

Du côté de la Sûreté du Québec, on confirme qu’un dossier a été ouvert pour un animal blessé par une arme à air comprimé.

« La chienne a effectivement a été atteinte par un projectile. Il n’y a aucun élément ni de trace d’effraction à cet endroit », a mentionné Ann Mathieu, porte-parole de la SQ.