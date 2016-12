Perquisitions et arrestations relativement aux stupéfiants à Saint-Gabriel-de-Brandon

Le Service des enquêtes sur les crimes majeurs de la Sûreté du Québec a procédé à deux perquisitions en matière de stupéfiants, dans le cadre de deux enquêtes distinctes, dans des résidences situées sur les rues Beausoleil et Ferland, à Saint-Gabriel-de-Brandon.

Sur les lieux de la première perquisition, sur la rue Beausoleil, les policiers ont saisi plusieurs sachets contenant de la cocaïne, une grande quantité de cannabis, du haschich, plus de 500 $ en argent comptant, une arme à feu et une arme prohibée.

Éric Cadieux, 38 ans, Francis Ratelle-Marchand, 29 ans, et Manon Primeau, 48 ans, ont été arrêtés et devrait comparaître cet après-midi au Palais de justice de Joliette. Ils font face à des accusations de trafic de stupéfiants et de possession en vue d’en faire le trafic. Une deuxième femme, âgée de 58 ans, a été arrêtée et devraient comparaître aujourd’hui par voie téléphonique.

Sur les lieux de la deuxième perquisition, sur la rue Ferland, les policiers ont saisi plusieurs comprimés de méthamphétamine, près de 250 grammes de cannabis, plus de 1 300 $ en argent comptant et du matériel servant au trafic de stupéfiants.

Michael Bernier, 36 ans, Marie-Ève Guilbault-Cardinal, 34 ans et Tommy Goudreau, 21 ans ont été arrêtés et devraient comparaître cet après-midi au palais de justice de Joliette. Ils font face à des accusations de trafic de stupéfiants et de possession en vue d’en faire le trafic.

Rappelons que toute information sur des actes criminels ou des événements suspects peut être communiquée à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264 ou avec l’organisme Échec au Crime au 1 800 711-1800.