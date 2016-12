Fraude des grands-parents: Arrestation de Yanick Garneau de Saint-Liguori

Le Service des enquêtes sur l'intégrité de l'économie de la Sûreté du Québec, en partenariat avec le Service de police de l'agglomération de Longueuil, a procédé hier à l'arrestation de Yanick Garneau, 33 ans, de Saint-Liguori relativement à un stratagème de fraude communément appelé « fraude des grands-parents ».

Le suspect aurait dérobé une somme importante d'argent à une aînée en se faisant passer pour son petit-fils et en prétendant être dans une situation de détresse nécessitant une aide financière urgente. Il aurait fait appel à trois complices, qui ont également été arrêtés.

Sa comparution a eu lieu en après-midi le 5 août au palais de justice de Longueuil. Il devait faire face à des accusations de fraude et de complot. Les trois autres suspects arrêtés ont été libérés par sommation et reviendront à la Cour ultérieurement.

L'enquête menée par le Service des enquêtes sur l'intégrité de l'économie tend à démontrer que Yanick Garneau serait relié à une trentaine de dossiers de fraudes allant de 500 $ à 9 000 $. L'ensemble des fraudes commises par ce suspect totaliserait près de 91 000 $.

Les policiers poursuivent donc leur enquête et invitent toute personne qui aurait des informations sur cet homme et ses agissements à les transmettre à la Centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.

Notons que quatre mandats de perquisition ont également été exécutés dans des résidences de Montréal et de Saint-Liguori en lien avec cette affaire. Les perquisitions ont mené au démantèlement de deux productions de cannabis. Au total, une cinquantaine de plants et 2 kg de cannabis ont été saisis, de même que de l'équipement de fabrication et de clonage de cartes de crédit.

Le Service des enquêtes sur l'intégrité de l'économie de la Sûreté du Québec détient une expertise en matière d'enquête sur les fraudes et l'infiltration de l'économie légale par des organisations criminelles et prend très au sérieux ces types de crimes. Grâce à la création de partenariats nationaux et internationaux, les policiers sont en mesure de mettre fin aux activités criminelles des réseaux, peu importe le pays où les crimes sont commis.

Rappelons que dans ce type de stratagème, les fraudeurs tentent généralement de se faire passer pour un membre de la famille qui est dans une situation d'urgence tel qu'un accident ou une arrestation. Leur histoire suit généralement un scénario vraisemblable et conçu de façon à déclencher des réactions d'anxiété visant à susciter un sentiment d'urgence d'agir. Pour plus d'informations sur la « fraude des grands-parents » et pour des conseils de prévention, les public est invité à visiter le site web de la Sûreté du Québec.