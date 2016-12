Un procès de 12 jours pour Georges Provost

Un homme soupçonné d’avoir commis des actes de violence et des gestes de nature sexuelle sur trois victimes, subira son procès deux ans après arrestation.

En effet, la Cour du Québec a fixé les dates de procès pour Georges Provost, pour le 6 et 7 avril et les semaines du 10 et 17 avril 2017, au palais de justice de Joliette.

Provost, 45 ans, fait face à un total de 15 chefs soit six d’agression sexuelle, deux de contacts sexuels, bestialité, d’avoir forcé une victime à faire un acte de bestialité, de séquestration, de voie de fait, d’agression armée, de voie de fait causant des lésions et de menace de mort.

Les infractions auraient eu lieu entre la fin juillet 1999 jusqu’au 19 mars 2015 à Saint-Michel-des-Saints et Saint-Zénon. Il a été arrêté 12 jours plus tard, le 31 mars. 2015 Il est détenu préventivement depuis ayant renoncé à sa liberté en septembre 2015.

Selon l’enquête policière, l’accusé était un musicien qui se produisait en spectacle dans plusieurs bars de la province. Deux des trois présumées victimes se sont ajoutées après la nouvelle confirmant l’arrestation de Provost.

L’enquête préliminaire de Georges Provost s’est déroulée le printemps dernier, durant plusieurs jours, devant le juge Bruno Leclerc. L’accusé est défendu par Me Johnny Bianchi et Me Patrice Gagnon.