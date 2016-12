Peine avec sursis et travaux communautaires pour un fraudeur

Un résident de Saint-Côme a reconnu avoir fraudé et volé l’organisme de charité pour lequel il était bénévole.

Gaétan Lecompte, 49 ans, a plaidé coupable, le 26 juillet, au palais de justice de Joliette, à des chefs de fraude et de vol de moins de 5000$.

Selon le résumé des faits présenté devant le juge Bruno Leclerc, l’accusé était le vice-président de l’organisme de charité « Les amis de Marie ».

L’accusé qui s’occupait du ramassage de meubles et de denrées et d’achats divers, a détourné des biens et de l’argent pour son profit personnel par différentes façons. Les infractions se sont déroulées entre le 1er septembre 2011 et le 23 mai 2014.

Le montant de la fraude et du vol est évalué à 2700$ chacun. Les deux parties ont fait une suggestion commune de 12 mois avec sursis avec l’obligation de faire 240 heures de travaux communautaires.

Parmi ces conditions qu’il devra respecter durant sa probation, il lui sera interdit, pour une durée de trois ans, d’occuper un travail rémunéré ou bénévole au cours il pourrait exercer le contrôle sur des biens, immeubles ou argent de d’autres personnes.