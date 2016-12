Un suspect est recherché vol à Saint-Jacques et des fraudes dans des municipalités environnantes

Les policiers du poste de la MRC de Montcalm de la Sûreté du Québec demandent l’aide de la population afin d’identifier un suspect qui aurait commis un vol de portefeuille dans la voiture d’un citoyen de Saint-Jacques-de-Montcalm le 30 juin dernier.

Suite à ce vol, le suspect aurait utilisé les cartes de crédit de la victime pour faire des achats dans des commerces de Saint-Liguori, Repentigny et Lavaltrie, commettant ainsi des fraudes totalisant quelques centaines de dollars.

Le suspect de race blanche est âgé d'environ 40 ans, il pèse aux alentours de 70 kg (155 lbs) et mesure plus ou moins 1,77 m (5 pi 10 po). Il avait les cheveux rasés bruns et une barbe courte brune.

Au moment du vol, il portait un t-shirt blanc avec des motifs noirs, des bermuda en jeans bleus, des chaussures noires de marque « Nike » à semelles blanches et avait des lunettes de soleil sur la tête.