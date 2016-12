Un couple de Saint-Lin accusé d’agression sexuelle sur une personne mineure

Un couple de Saint-Lin fait face à de graves accusations de nature sexuelle sur une personne mineure.

Les accusés, dont on ne peut dévoiler leur identité afin de protéger la victime, sont âgés de 29 et 30 ans. Ils doivent répondre à un total de 16 chefs soit deux de possession de pornographie juvénile, trois de distribution, trois de production, d’avoir rendu du matériel sexuellement explicite, d’avoir participé à une adultère, de deux chefs de contact sexuel, deux d’incitation à des contacts, d’agression sexuelle avec la participation d’une autre personne et d’agression sexuelle d’une personne âgée de moins de 16 ans avec la participation d’une autre personne.

Les infractions reprochées se seraient déroulées entre le 20 octobre 2010 et le 6 juin dernier, date de leur arrestation.

Selon ce qu’a appris TVA Nouvelles, la victime dans cette affaire serait un des enfants du couple âgée de7 ans. Un autre, âgé de deux ans, aurait aussi subi des sévices sexuels mais aucune accusation n’a été déposée contre les accusés pour celle-ci pour le moment.

Selon un proche du couple qui s’est confié à Tva Nouvelles, les suspects auraient commis les agressions en utilisant des jeux de rôles, qui incluaient aussi des animaux.

Deux autres enfants auraient aussi subi des gestes de nature sexuelle de la part des accusés. L’enquête de la Sûreté du Québec pourrait déboucher sur d’autres accusations dans les prochaines semaines.

Le couple devait subir leur enquête sur remise en liberté, le 19 juillet, au palais de justice de Joliette. À la toute dernière minute, par la voix de leurs avocats, Me Johnny Bianchi et Me Patrice Gagnon, ils ont annoncé au juge Claude Lachapelle qu’ils renonçaient à cette enquête.

C’est donc dire qu’ils resteront derrière les barreaux pour toute la durée des procédures. C’est Me Roxanne Gagné qui pilote ce dossier pour la Couronne.

Les accusés reviendront devant le tribunal le 19 septembre prochain.