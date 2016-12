Intervention policière accrue auprès des quadistes

La Sûreté du Québec, en partenariat avec les agents de surveillance de sentier de la Fédération québécoise des clubs quads, déploiera une opération dans plusieurs régions de la province, du 15 au 17 juillet prochain, afin de sensibiliser et d’intervenir auprès des usagers de véhicules hors route.

Plusieurs amateurs circuleront dans les sentiers de quads pendant la saison estivale, c’est pourquoi les policiers désirent assurer la sécurité de tous les usagers pour éviter que des randonnées se terminent de façon tragique. Ils appliqueront les lois et règlements en vigueur autant dans les sentiers balisés que sur les terrains privés.

De plus, les policiers interviendront s’ils constatent des infractions reliées à des comportements négligents comme la conduite imprudente, la vitesse et l’inattention, le non-respect de la signalisation, notamment lors de la circulation aux croisements des chemins publics, et à la capacité de conduite affaiblie par l’alcool ou la drogue. Rappelons qu’ils peuvent intercepter des quadistes s’ils constatent toute infraction relative au Code criminel, au Code de la sécurité routière ou à la Loi sur les véhicules hors route, et ce, sur les chemins publics, aux abords des sentiers récréotouristiques ou sur des terrains privés, selon la Loi qui s’y applique.

Les collisions surviennent partout sur le territoire, notamment sur les terrains privés, où trop de tragédies surviennent à deux pas de la maison. Le port du casque est obligatoire en tout temps, que ce soit dans les sentiers ou sur un terrain privé, même lors d’une balade de quelques minutes. Il permet d’éviter des blessures graves et peut faire la différence entre la mort ou avoir la vie sauve.