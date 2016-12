Suspect à identifier pour un vol d’identité à Joliette et des fraudes commises à Montréal

Les policiers du poste de la MRC de Joliette demandent l’aide de la population afin d’identifier un homme qui utiliserait l’identité d’un résident de Joliette et aurait commis des fraudes dans deux institutions financières, aurait acheté des certificats cadeaux dans un commerce de vente de boissons alcoolisées et aurait changé de l’argent canadien en dollars US dans un bureau de change.

Les fraudes auraient eu lieu le 7 juin dernier et le vol d’identité peu de temps avant. L’homme aurait fraudé pour plus de 5 000$ dans les deux institutions financières, pour 3 000 $ en achat de certificats cadeaux et se serait fait changer 3 000 $ d’argent canadien en argent US, tous des institutions et commerces de Montréal.

Description du suspect :

Âge : Environ 60-65 ans

Poids : Très mince, 130 lbs environ

Grandeur : Plus ou moins 1,68 m (5 pi 5 po)

Cheveux : Blancs

Barbe : Blanche

Race: Blanche

Lunettes : Oui, monture en plastique noire

Vêtements : Casquette verte, t-shirt brun, pantalons beige.

Toute information pouvant permettre d’identifier et de retracer cet homme peut être communiquée de façon confidentielle, à la Centrale de l’information criminelle au 1 800 659-4264.