Quelques règles à suivre pour les cyclistes

Suite à un événement impliquant un cycliste survenu au cours des derniers jours à Joliette, la Sûreté du Québec vous rappelle quelques règles prévues au Code de la sécurité routière (CSR) concernant les cyclistes.

Selon l’article 492.1, le trottoir est prévu pour les piétons. Quelqu’un qui y circulerait à vélo, en cyclomoteur ou en motocyclette est passible d’une amende totalisant 107 $, d’autant plus qu’il y a risque de blessures de part et d’autre.

De plus, nous voulons rappeler que le port d’écouteurs est également interdit dans le CSR, tant pour le conducteur d’un véhicule routier que pour le cycliste. La personne prise en défaut est passible d’une amende de 63 $.



Le message qu’il faut retenir ici : Nous ne voulons pas ici jouer au « Chat et à la Souris », pour essayer de prendre quelqu’un en défaut. C’est plutôt votre sécurité qui nous tient à cœur et nous voulons prévenir un incident tragique. Nous n’aimerions pas devoir annoncer une mauvaise nouvelle à vos proches.