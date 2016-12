Journée de l'élu municipal à Joliette

Mardi le 5 juillet, la Sûreté du Québec de la MRC de Joliette a invité un membre de la municipalité de Crabtree à participer au programme « Journée de l’élu municipal », visant à faire connaître le travail du policier sur le terrain et à créer des liens de rapprochement et de renforcement.



Jean Brousseau, conseiller municipal, s’est porté volontaire à ce stage d’observation d’une demi-journée. Il commençait avec la visite du poste de police à Joliette, ce qui lui a permis de rencontrer plusieurs policiers et ainsi comprendre leur rôle dans l’organisation. Monsieur Brousseau a reçu des explications sur divers outils de travail tels que l’équipement sur notre ceinturon, l’alcootest, l’appareil de détection approuvé, le véhicule patrouille, les ondes radio, la prise d’empreintes digitales, etc.



Par la suite, l’élu a été invité à patrouiller sur le territoire avec le policier parrain de sa municipalité, afin de découvrir ce qu’est le travail d’un patrouilleur. Monsieur Brousseau et l’agent Éric Ducharme ont eu la chance d’échanger sur les éléments importants d’une interception de véhicule, ainsi que sur les problématiques présentes dans sa municipalité afin de trouver des solutions.



Finalement, une rencontre a eu lieu avec le directeur du poste, le capitaine Sylvain Lachapelle, pour échanger sur divers aspects du travail policier.



Il est à noter que six autres rencontres « Journée de l’élu municipal » sont prévues à l’automne avec le poste de la MRC de Joliette, organisées par la sergente Geneviève Jetté, coordonnatrice locale en police communautaire.