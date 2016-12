Une voleuse d'alcool recherchée

Les policiers du poste de la MRC de Montcalm demandent l’aide de la population afin d’identifier une femme suspecte qui aurait commis des vols dans un commerce de vente de boissons alcoolisées situé sur la rue Saint-Isidore, à Saint-Lin-Laurentides.

Les vols auraient eu lieu les 27 et 28 mai derniers. La femme aurait dissimulé les bouteilles dans un grand sac à main, qu’elle portait sur l’épaule gauche.

Description de la personne suspecte :

Âge : Environ 20-30 ans

Poids : Environ 57 kg (125 lbs)

Grandeur : Plus ou moins 1,61 m (5 pi 3 po)

Cheveux : Longs et bruns

Race: Blanche

Vêtements : Portait une camisole noire, un sac à main noir avec deux ganses beiges, des lunettes de soleil sur la tête.

Tatouage : Arbore un tatouage sur l’épaule droite, touchant au pectoral droit et descendant sur le bras droit.

Toute information pouvant permettre d’identifier et de retracer cette femme peut être communiquée de façon confidentielle, à la Centrale de l’information criminelle au 1 800 659-4264.