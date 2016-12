Perquisition en matière de stupéfiants à Saint-Charles-Borromée

Le 23 juin dernier, les policiers du poste de la MRC de Joliette de la Sûreté du Québec ont procédé à une perquisition dans une résidence située sur le chemin Benny, à Saint-Charles-Borromée, en lien avec le trafic de stupéfiants.

Aucune arrestation n’a eu lieu au moment de la perquisition, toutefois une personne pourrait être rencontrée en lien avec cet évènement. Sur place les policiers ont saisi:

Une vingtaine de sachets prêts à la vente et totalisant plus de 12 grammes, contenant de la poudre blanche, soupçonnée d’être de la cocaïne;

Plus de 250 grammes de cannabis en vrac;

Huit plans de cannabis;

Plus de 130 comprimés de méthamphétamine;

260 grammes de haschich;

Plus de 60 comprimés de viagra;

Du matériel servant au trafic de stupéfiants;

Un montant d’argent comptant.

Cette enquête a été initiée il y a quelques mois à la suite d’informations reçues de la part du public. L’opération a mobilisé plus d’une dizaine de policiers, ainsi que le groupe d’intervention tactique de la Sûreté du Québec.

Rappelons que toute information en lien avec le trafic de stupéfiants peut être communiquée, de façon confidentielle, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.