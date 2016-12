Des pitbulls auraient été empoisonnés

La Sûreté du Québec a ouvert une enquête criminelle concernant deux cas de pitbulls qui auraient été empoisonnés.

Le premier évènement est survenu dans la nuit du 23 juin à Rawdon. Un des ou des suspects auraient mis une substance, qui serait du poison, dans la nourriture de deux pitbulls.

Le premier âgé de six mois est décédé en moins d’une heure. Le second, qui a un an, a survécu et a reçu les soins nécessaires dans une clinique vétérinaire de Laval.

Le propriétaire des deux chiens, Dave Duff, a précisé dans un message publié sur les réseaux sociaux que « la famille et les quatre jeunes enfants étaient attristés et traumatisés ».

D’ailleurs, presque la majorité de 5 500 commentaires publiés sur la page Spotted Rawdon ont condamné le geste.

Le second cas se serait déroulé le 10 juin dernier. Selon Annie Thibodeau, porte-parole de la Sûreté du Québec, le propriétaire d’un chien pitbull de Saint-Lin-Laurentides aurait retrouvé dans une boulette que son chien avait commencé à manger de la vitre. Ce n’est que le 23 juin qu’une plainte formelle a été déposée à la police.