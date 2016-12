Long congé de la Fête nationale du Québec: Les proches invités à sensibiliser leur conducteur

Les policiers de la Sûreté du Québec (SQ) misent cette année sur la collaboration des proches et des familles des conducteurs pour rappeler à ces derniers de mettre la pédale douce lors de leurs déplacements pendant les longs congés estivaux.

Enfin, les vacances sont arrivées ! Mais l’impatience d’arriver à destination et l’excitation du moment ne doivent pas être des sources de distraction au volant. Au contraire, c’est le temps plus que jamais de bien planifier ses déplacements sur le réseau routier.

C’est pourquoi les policiers demandent la collaboration des familles et des proches pour rappeler aux conducteurs les risques de certains comportements tels que l’utilisation du téléphone cellulaire au volant, l’omission de porter sa ceinture de sécurité, même pour quelques instants, et les excès de vitesse. Chaque année, ces comportements mènent à des collisions mortelles ou avec blessés qui mettent un terme de façon brutale aux vacances et aux vies de nombreuses familles.

En 2015, neuf personnes sont décédées et 302 personnes ont subi des blessures à la suite de collisions sur le territoire de la Sûreté du Québec.

Les policiers seront aux aguets durant tout le long congé de la Fête nationale du Québec afin d’intercepter les conducteurs qui commettent des infractions au Code de la sécurité routière et au Code criminel. Ils apporteront une attention particulière au respect des limites de vitesse, au port de la ceinture de sécurité, à l’utilisation du téléphone cellulaire au volant et à la capacité de conduite affaiblie par l’alcool, la drogue ou une combinaison des deux.

Parallèlement à l’intensification des interventions sur le terrain, la Sûreté du Québec poursuivra ses actions de sensibilisation sur les médias sociaux, en invitant les jeunes et leurs parents à partager leurs astuces pour rappeler aux conducteurs de se concentrer sur leur conduite à l’aide du mot-clic #LaConduiteD’abord.

Combinées aux interventions des policiers sur la route, les campagnes de sensibilisation de la Sûreté du Québec visent à améliorer le bilan routier en misant sur la communication, l’éducation et la prévention. Tout au long de l’année, la Sûreté du Québec déploie ses actions en collaboration avec de nombreux partenaires qui ont tous à cœur d’épargner des vies.