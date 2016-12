La sentence de Dominique Kubala reportée en septembre

Ce n’est pas avant le 9 septembre prochain qu’auront lieu les représentations sur sentence du restaurateur Dominique Kubala qui a reconnu avoir commis des gestes de nature sexuelle sur des mineures..

L’homme de 49 ans, avait plaidé coupable en mars dernier à 12 chefs d’accusation soit six de contact sexuel, un d’incitation de contact sexuel et cinq de contact sexuel alors qu’il était en situation d’autorité.

Lors du retour en cour de l’accusé, le 8 juin, devant le juge François Landry, les avocats au dossier, Me Robert Bellefeuille, pour la Défense, et Me Stéphanie Arel, pour la Couronne, ont convenu de reporter les plaidoiries sur la peine. C’est que le Procureur Général a déposé une requête pour que la restaurant de Kubala, qui était situé à Saint-Jacques-de-Montcalm, soit déclaré un bien infractionnel. Cette requête devrait être entendue le 27 juin prochain.

Les deux parties avait demandé qu’un rapport présentenciel et une évaluation sexologique soit préparé dans ce dossier.

Par ailleurs, le restaurateur veut un procès sur un chef d’accusation soit de contact sexuel sur une mineure. Ce procès aura lieu les 28 et 29 novembre prochain.

Neuf victimes

Les événements ont eu lieu entre le 22 juin 2003 et le 5 février 2015 à Saint-Jacques. En tout, il a fait neuf victimes durant cette période, tous d’âge mineur, la plupart était à l’emploi de M. Kubala. Selon le résumé des faits présenté par la procureure des poursuites criminelles et pénales dans ce dossier, les gestes commis par l’accusé se sont déroulés sur différentes périodes entre janvier 2005 jusqu’en février 2015.

Dans presque tous les crimes commis, l’accusé était dans un d’ébriété. Pour plusieurs des victimes, il a fait des massages Taï et touchait les seins et/ou la vulve de celles-ci.

Dans certains cas, il a levé le chandail et baissé les shorts de ses victimes pour masser les seins et mettre un doigt dans leur vulve. Pour d’autres, il disait vouloir « baiser et faire l’amour comme des bêtes », selon ce qui a été relaté en cour.

Pour au moins une victime, Dominique Kubala était tombé en amour avec celle-ci et a eu des relations sexuelles complètes avec elle.

Pour l’ensemble des victimes, il a demandé à celles-ci de se taire car sinon « il pourrait tout perdre ». Pour ce qui est du chef d’agression sexuelle, Dominique Kubala aurait empoigné sa victime et a tenté de l’embrasser. Celle-ci lui a demandé d’arrêter. L’accusé lui a alors mentionné qu’il s’excusait, qu’il avait bu et qu’il était en manque de sexe. Dominique Kubala, est détenu depuis son arrestation le 25 février 2015.

Restaurateur bien connu

Au moment de son arrestation, Dominique Kubala était un restaurateur bien connu de la région de Lanaudière.

Il était propriétaire de "La Maison de Bouche" largement reconnu pour ses qualités gastronomiques. L’établissement avait fêté ses 20 ans en 2012.