Un dirigeant des Rock Machine formellement accusé

Le dirigeant du groupe de motards Rock Machine, arrêté lors d’une spectaculaire opération policière, le 9 juin, a été formellement accusé.

Marc Guérin, 46 ans, de Sainte-Marie-Salomé fait face à 15 chefs d’accusation. Deux autres suspects arrêtés en même que Guérin, Ronald Ruest, 62 ans, et Marc-Olivier Blanchard-Gaudet, 27 ans, aussi de Sainte-Marie-Salomé, doivent répondre de 11 chefs.

Le trio fait face à des accusations de production de cannabis, possession dans le but de faire le trafic de cocaïne, de métamphétamine, de GHB et de cannabis, de trois chefs de possession d’arme prohibée chargée sans être titulaire à la fois d’une autorisation ou d’un permis et du certificat d’enregistrement, deux chefs de possession d’arme à feu et un chef de possession d’arme prohibée.

Marc Guérin doit aussi répondre de trois chefs de possession d’armes à feu prohibées alors que cela lui était interdit par une ordonnance de la cour et un bris de probation.

Les trois hommes ont comparu impassible, en milieu d’après-midi, le 10 juin, devant le juge Sylvain Lépine. La Couronne s’est objectée à leur remise en liberté.

Les trois accusés passeront la fin de semaine derrière les barreaux et reviendra en cour le 14 juin pour leur enquête sous cautionnement pour la forme. À cette date, l’avocat des trois prévenus, Me Michel Varin, pourrait être en mesure de prendre position afin de fixer une date pour l’audition des témoins.

Bilan provisoire

Selon un bilan provisoire de l’Escouade Régionale Mixte Laurentides-Lanaudière, qui a mené les perquisitions, quatre armes à feu (pistolet 9 mm, revolver 357, pistolet de calibre 25 et une arme prohibée à impulsion automatique) ont été saisis. Les policiers ont aussi retrouvé divers stupéfiants dont 10 000 pilules de métaphétamine, de la cocaïne, du GHB, du cannabis et une certaine somme d’argent. Des objets à l’effigie du groupe de motards ont aussi saisis.

Les perquisitions se sont déroulées dans deux résidences du chemin Montcalm. Marc Guérin et Marc-Olivier Blanchard-Gaudet ont été arrêtés dans un Tim Horton’s de l’Assomption par l’Escouade Tactique de la Sûreté du Québec. Une quarantaine de policiers ont participé à l’opération policière.