Maxime Gélinas plaide coupable à un homicide involontaire

Un jeune homme de 25 ans vient de se reconnaître coupable d’homicide involontaire sur un poupon de quelques mois, en octobre 2015, à Saint-Gabriel-de-Brandon.

Maxime Gélinas, de Lemoyne, a enregistré un plaidoyer de culpabilité à l’accusation telle que portée, le 10 juin, en matinée, au palais de justice de Joliette.

Selon le résumé des faits déposé devant le tribunal, l’accusé était le père biologique de la fillette âgée de moins de six mois. Le 11 octobre 2015, alors qu’il se trouvait chez sa conjointe, il a logé un appel au 911 car le bébé était en arrêt cardiorespiratoire.

À l’arrivée des policiers, la petite victime était inconsciente et avait les yeux révulsés. Étant donné son état critique, le bébé a été rapidement transporté à Sainte-Justine.

Un médecin du centre hospitalier a rencontré des enquêteurs de l’Unité des Crimes contre la personne de la SQ, le lendemain, affirmant que ce n’était pas un cas flagrant de bébé secoué, mais il était anormal que l’enfant soit dans un tel état.

Le décès du poupon a été constat peu après 20h00, dans la soirée du 13 octobre. La clinique socio juridique a informé les enquêteurs qu’il y avait existence de multiples hémorragies rétiniennes et présence d’un œdème cérébral.

Il avoue

Trois semaines plus tard, le 3 novembre, la grand-mère de Maxime Gélinas a rencontré les enquêteurs, affirmant avoir reçu des confidences de son petit-fils. Ce dernier aurait secoué le bébé décédé.

À la suite de son arrestation, toujours le 3 novembre, Gélinas a expliqué aux policiers que le poupon s’était étouffé, qu’il a pris panique et qu’il l’a secoué. L’autopsie et plusieurs expertises ont permis de conclure que le bébé avait eu un traumatisme crânien non-accidentel.

Rappelons que Maxime Gélinas avait échoué dans sa tentative de reprendre sa liberté durant les procédures judiciaires.

La Couronne, représentée par Me Roxanne Gagné, et l’avocat de l’accusé, Me David Petranic ont demandé au tribunal la confection du rapport présentenciel. Gélinas reviendra en cour le 12 septembre prochain pour les plaidoiries sur la peine. Il risque une longue peine de pénitencier.