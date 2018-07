Le talent canadien à l'honneur au Festival de Lanaudière

La troisième semaine du 41e Festival de Lanaudière mettra en scène des artistes d'ici et donnera des airs symphoniques aux succès de Céline Dion.

Passion d'ici



Le mardi 17 juillet, à 20 h, à l'Église de Lavaltrie, Amy Hillis et Meagan Milatz, originaires de la Saskatchewan, proposeront un programme d'oeuvres de Jeffrey Ryan, André Mathieu, Claude Debussy, Olivier Messiaen, Dinuk Wijeratne, Wolfgang Amadeus Mozart et Witold Lutoslawski.

Diva canadienne

Le mercredi 18 juillet, à 20 h, à l'Église Saint-Paul-de-Joliette, la prometteuse soprano Ève Dessureault interprétera des airs d'opéra de Giacomo Puccini, Antonín Dvorák, Wolfgang Amadeus Mozart, Charles Gounod, Carlisle Floyd, Victor Herbert et Franz Lehár.

Deux c'est mieux

Évoluant ensemble depuis 40 ans, James Anagnoson et Leslie Kinton forment le duo de pianistes le plus réputé du Canada. Ils seront à l'Église de Saint-Ambroise-de-Kildare le jeudi 19 juillet, à 20 h. Au programme : Introduction and Rondo alla Burlesca, op. 23, no 1 de Benjamin Britten, Prélude à l'après-midi d'un faune de Claude Debussy, Concerto pour deux pianos en ré mineur de Francis Poulenc, Petrouchka d'Igor Stravinski et Variations sur un thème de Paganini de Witold Lutoslawski.

Céline symphonique

Le samedi 21 juillet, à 20 h, à l'Amphithéâtre Fernand-Lindsay, le répertoire de Céline Dionprendra des allures de symphonie. Accompagnés par un grand orchestre et par une impressionnante chorale, Marc Hervieux, Marie-Ève Janvier, Johanne Blouin, Alexandre Da Costa, Kim Richardson et Gregory Charles prêteront leur talent et leur musicalité aux chansons de notre diva lanaudoise.

Chansons d'amour, chansons de guerre

L'Orchestre national de jazz de Montréal, dirigé par le chef d'orchestre Ron Di Lauro et accompagné de la soliste Kim Richardson, sera à l'Amphithéâtre Fernand-Lindsay le dimanche 22 juillet, à 14 h. De Duke Ellington à Glenn Miller, son programme explorera la musique des années sombres de la Seconde Guerre mondiale qui a servi de trame sonore pour l'amour et la guerre.

Tous les vendredis et samedis en soirée, ainsi que le dimanche 5 août, le Festival Express assurera la navette entre le Centre Infotouriste, rue Peel à Montréal, et l'Amphithéâtre.



