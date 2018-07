La 24e édition du festival Mémoire et Racines commence le 25 juillet

Du 25 au 29 juillet prochains, plus de 200 musiciens, chanteurs, danseurs et conteurs mettront le diable au corps des spectateurs lors de la 24e édition du festival Mémoire et Racines (FMR) présenté par le fonds de solidarité FTQ, en plein coeur de Joliette et sur le site enchanteur du parc Bosco de Saint-Charles-Borromée.

« Cette année, nous sommes particulièrement fiers de faire connaître notre musique riche en tradition et en modernité, mais aussi celle du monde, notamment des États-Unis, du Canada, de la Colombie, de l'Irlande, de la Suède et, pour la première fois au FMR, de l'Ukraine », mentionne Jean Desrochers, directeur de la programmation.

Un pré-festival qui donne le ton

Le coup d'envoi sera donné les 25 et 26 juillet avec l'événement du pré-festival présenté par la Caisse Desjardins de Joliette, où une multitude de spectacles auront lieu dans les bars et établissements du centre-ville de Joliette. S'y côtoieront le trad québécois sous différents habits, la musique suédoise et la musique bretonne.

Monsieur folklore lui-même, Yves Lambert, accompagné de ses acolytes, en profitera pour lancer Tentations, le nouvel album du Yves Lambert TRIO.

Un grand concert extérieur à la Place Bourget sera présenté le jeudi 26 juillet à 19 h qui mettra en vedette deux groupes emblématiques de la scène régionale lanaudoise, soient Mythes et légendes et Baqqhus.

60 prestations sur 7 scènes au cours de la fin de semaine

Tradition oblige, l'organisation misera une nouvelle fois sur la proximité entre les spectateurs et les artistes, à partir du 27 juillet, dans un décor enchanteur, à l'ombre d'une panoplie d'arbres centenaires, bordé par la rivière L'Assomption.

Violon à l'honneur!

« Il s'agit d'un instrument prédominant de la musique traditionnelle, explique Jean Desrochers. Le violon s'est toujours faufilé, adapté au son de toutes les nations. Les festivaliers seront enchantés d'entendre des figures importantes du violon québécois comme Pascal Gemme du groupe Genticorum ou encore Richard Forest, du groupe Réveillons! En passage éclair le samedi, l'impressionnant groupe canadien, The Fretless, éblouira les festivaliers. Le violon y est prédominant et complètement envoûtant, et ce, grâce à leur jeu, leurs arrangements et leur approche rythmique unique et créative. Il amène la musique traditionnelle à un autre niveau. »

Bien que le violon soit à l'honneur, le FMR accueillera également certains groupes sans violon.La grande scène Gilles-Cantin, pilier central du FMR, s'animera tous les soirs avec cinq formations.

Une fois la danse et les spectacles terminés, des cercles de chansons s'improviseront, des jam-sessions démarreront, rassemblant artistes et festivaliers jusqu'à très tard dans la nuit.

Le samedi et dimanche, dès la mi-journée, le FMR proposera toujours une programmation simultanée où différents artistes se produiront en alternance sur six scènes, en format acoustique ou légèrement amplifié. Les scènes Accordons-nous, Cornet acoustique, la Ziguezon, Excusez-là, Cabaret et le Centre Bosco offriront des programmations aussi riches les unes que les autres : contes, chants, musiques, danses au travers de spectacles et d'ateliers de transmission.

Le festival en famille

Le jour, les enfants pourront s'émerveiller à l'écoute de récits magiques en plus d'entendre de la musique traditionnelle qui leur est destinée. Une belle manière de leur faire découvrir un univers pittoresque.

À propos de Mémoire et Racines

Élément majeur de développement des arts traditionnels dans la région de Lanaudière, le festival Mémoire et Racines est une expérience incomparable qui attire annuellement près de 12 000 visiteurs.

Pour connaître la programmation complète, rendez-vous à l'adresse suivante : memoireracines.org/.