Nouveau directeur général adjoint à la Sinfonia de Lanaudière

La Sinfonia de Lanaudière vient de procéder à la nomination de M. Gilles Pitre au poste de directeur général adjoint. Il est entré en fonction officiellement le 2 juillet dernier. M. Pitre a occupé le poste de directeur général au Centre culturel de Joliette au cours des 8 dernières années. Notons qu’il a aussi dirigé le Festival Mémoire et Racines pendant 7 ans et qu’il a œuvré dans le domaine des musiques classiques pendant 10 années dans la Ville de Québec.

«Nous croyons que M. Pitre apportera à la Sinfonia une grande expertise tant dans la production, le développement que la diffusion de spectacles, mentionne M. Jean-Claude Gravel, président du conseil d’administration. À l’aube de ses 25 ans, la Sinfonia est fière d’accueillir une ressource de cette qualité.»

«Nous sommes très heureux d’accueillir M. Pitre dans notre équipe, explique le chef d’orchestre Stéphane Laforest. Sa connaissance des diffuseurs, des producteurs et des décideurs gouvernementaux sera d’une aide précieuse alors que s’amorce la 25e saison de l’orchestre. Ce nouveau souffle arrive à point nommé.»

Avec un orchestre en pleine effervescence, M. Pitre se voit confier la responsabilité du marketing, du financement et de la coordination générale. Avec de nombreux nouveaux projets qui pointent à l’horizon, le nouveau directeur général adjoint se dit fin prêt à relever les nouveaux défis qui s’offrent à lui.

La Sinfonia de Lanaudière tient à remercier chaleureusement Mathieu Voghel-Robert pour son excellent travail au cours des 4 dernières années, qui ont permis d’augmenter de façon notable la notoriété de l’orchestre. Nous lui souhaitons la meilleure des chances dans ses nouveaux projets.

À propos de la Sinfonia de Lanaudière

La Sinfonia de Lanaudière est un orchestre établi, comportant entre quinze et cinquante musiciens professionnels et dont la croissance constante lui permet de plus en plus de s’affirmer en tant qu’orchestre symphonique de la région. Son répertoire s’étend du classique à la musique populaire internationale. Les premières chaises de la section des cordes sont tenues par les membres du célèbre Quatuor Claudel- Canimex.