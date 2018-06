Une première semaine riche au Festival de Lanaudière

Pour amorcer sa 41e saison, le Festival de Lanaudière propose une première semaine de concerts riche en émotions fortes et fertile en talents musicaux provenant d'ici et d'ailleurs.

De Bach à aujourd'hui

Le jeudi 5 juillet, à 20 h, à l'Église de Sainte-Mélanie, la redoutable violoniste Rachel Barton Pine interprétera l'American Partita No 1 de Wallace/Molsky/Verch/Anger, trois des partitas de Bach, Four portraits for Violon de Childs et Hip-Hop Dances and Prayers pour violon seul de Roumain.

La mélodie secrète

Le vendredi 6 juillet, à 20, à l'Église de Saint-Sulpice, le violoniste Boson Mo et le pianiste Tony Yike Yang auront au programme La Gitana de Kreisler, la Sonate pour piano et violon en mi mineur, K. 304 de Mozart, Nocturne op. 51, n°3 de Sibelus, Four Short Pieces for Violin and Piano H. 104 de Bridge, la Sonate no 3 en ré mineur pour violon seul, op. 27, no 3d'Ysaÿe et la Sonate pour violon et piano en la majeur de Franck.

Soir de première

L'honneur d'offrir le premier concert extérieur de la 41e saison à l'Amphithéâtre Fernand-Lindsay revient à l'Orchestre symphonique de Montréal (OSM) sous la direction de Susanna Mälkki et du violoncelliste Alban Gerhardt. Le samedi 7 juillet, à 20 h, le programme débutera avec Le Carnaval romain, Ouverture, op. 9 de Berlioz. Ensuite le Concerto pour violoncelle en mi mineur, op.85 d'Elgar sera interprété et la soirée se terminera avec une autre œuvre de Berlioz, la Symphonie fantastique, op. 14.

Épopée d'Amérique

Orchestre symphonique de Laval Le dimanche 8 juillet, à 14 h, à l'Amphithéâtre Fernand-Lindsay, l'(OSL) sera dirigé par Alain Trudel, accompagné de la soprano Marie-Josée Lord et du violoniste Alexandre Da Costa. Ils offriront un répertoire contemporain composé d'œuvres de Michael Daugherty, Carlisle Floyd, George Gershwin, Leonard Bernstein et John Adams.



À propos du Festival de Lanaudière

Le Festival de Lanaudière est le plus important festival de musique classique au Canada et membre du Regroupement des événements majeurs internationaux. D'année en année, il enregistre plus de 50 000 participations pour l'ensemble de ses activités. Sa programmation est accessible et composée de grands artistes de réputation mondiale et de niveau international. La scène principale du Festival est l'Amphithéâtre Fernand-Lindsay, lequel comprend 2000 sièges sous un toit et 5000 places sur la pelouse.