Le Théâtre Sans Nombre présente la pièce de théâtre intitulée 3 heures du matin

Le Théâtre Sans Nombre présente la pièce de théâtre 3 heures du matin le 30 juin prochain à 20 h au Café culturel de la Chasse-Galerie à Lavaltrie.

Cette création collective écrite par David Marsolais, Janie-Anne Marsolais, Stéphanie Prud’Homme et Gabrielle Cadot, mise en scène par cette dernière, présente six jeunes adultes à l’aube de la trentaine qui sont rassemblés, l’espace d’une soirée, au vernissage de Jules au bar du coin. Au travers de leur amitié, des pintes qui s’empilent et des conversations futiles, nous apercevrons leurs craintes, leurs amours, leurs peurs et leurs angoisses.

Les comédiens sont Nora Boussâa, Julie Fortin, Maxime Garneau, David Marsolais, Stéphanie Prud’Homme et Cloé Ratio.

Les billets sont en vente au www.chasse-galerie.ca au coût de 15,00 $.

Le Théâtre Sans Nombre en est à sa quatrième année de pratique. Sa mission est de promouvoir le théâtre tout en contribuant au rayonnement et au développement de projets créatifs provenant autant des artistes amateurs que du milieu professionnel. Il s’engage à bâtir ses fondements sur l’accessibilité, la sensibilisation, la création, l’intervention sociale et la participation citoyenne.