Un nouvel élan pour soutenir la vie culturelle en région

Le Réseau des conseils régionaux de la culture du Québec (RCRCQ) se réjouit de l’annonce faite par la ministre de la Culture et des Communications du Québec, Marie Montpetit, qui a procédé à un réinvestissement important pour soutenir la vie culturelle en région.

Le Réseau accueille cette annonce comme un gage de confiance renouvelée envers son rôle indispensable et déterminant dans le développement culturel du Québec.

« Nous nous réjouissons de cet investissement qui permet aux conseils régionaux de la culture de jouer pleinement leur rôle de soutien et d’accompagnement du milieu. Ce financement met en place les conditions essentielles pour assurer une vie culturelle riche et dynamique partout sur le territoire du Québec. Souhaitons qu’il devienne récurrent pour assurer la pérennité du soutien au milieu », souligne Éric Lord, président du Réseau.

Des services spécialisés pour répondre aux enjeux actuels

Les transformations profondes que connait le Québec culturel actuellement avec la mondialisation, l’avènement du numérique et la déstructuration des industries culturelles commandent des interventions ciblées afin de répondre aux défis grandissants de la vie culturelle en région. Dans ce contexte, les conseils régionaux de la culture, qui possèdent une connaissance fine des réalités et enjeux, s’avèrent des intervenants majeurs pour accompagner les milieux. Ainsi, l’investissement annoncé leur permettra notamment d’implanter un réseau d’agents numériques qui offriront un accompagnement spécialisé essentiel pour faire face aux changements. Les conseils de la culture seront également à même de déployer pour leur milieu une offre de services de pointe pour le développement des compétences, pour l’accès à des experts, pour la concrétisation de projets de mutualisation, autant d’éléments déterminants pour la viabilité des organismes et des entreprises et pour le développement de carrière en région.

Une vision d’avenir

Ce nouvel engagement envers le RCRCQ permet de doter le Québec d’un réseau performant d’organismes de soutien qui offrent des services adaptés à chacune des régions, tout en menant des interventions concertées pour favoriser la pleine expression de la vie culturelle sur l’ensemble du territoire. Il constitue un pas important vers la reconnaissance des besoins de financement des conseils de la culture. Il met en place les bases d’un partenariat entre le ministère de la Culture et des Communications du Québec et les Conseils régionaux de la culture pour assurer le déploiement de la nouvelle politique culturelle du gouvernement du Québec « Partout la culture! ».

Les Conseils régionaux de la culture

Les Conseils régionaux de la culture regroupent les personnes et les organismes qui contribuent à la vitalité artistique et culturelle de leur région. Ils réalisent les mandats confiés par le milieu culturel et par le ministère de la Culture et des Communications du Québec. Les conseils de la culture visent à favoriser le développement artistique et culturel régional par une concertation de leurs membres qui conduit à des actions de sensibilisation, de représentation, de promotion et de développement. De plus, ils assument un rôle-conseil auprès des différents partenaires dans le but d’assurer la défense des intérêts artistiques et culturels de leur région. Interlocuteurs privilégiés du gouvernement du Québec, les conseils régionaux de la culture interagissent avec les instances municipales et régionales pour le développement des arts et de la culture sur leur territoire.

Les membres du RCRCQ sont :

Culture Abitibi-Témiscamingue

Culture Bas-Saint-Laurent

Culture Centre-du-Québec

Culture Côte-Nord

Culture Estrie

Culture Gaspésie

Culture Lanaudière

Culture Laurentides

Culture Laval

Culture Mauricie

Culture Montérégie

Culture Montréal

Culture Québec et Chaudière-Appalaches

Culture Outaouais

Culture Saguenay—Lac-Saint-Jean