L’été s’annonce exaltant et passionnant au Centre culturel de Joliette

Cet été, le Centre culturel de Joliette (CCJ) vous propose plusieurs spectacles au Cabaret TELUS pour une ambiance décontractée et conviviale. Une belle façon de décrocher du quotidien le temps d’une soirée!

Lors de la saison estivale, vous aurez la chance de voir défiler sur scène plusieurs de vos artistes préférés. Pour l’occasion, ils vous dévoileront du nouveau matériel!

Mario Jean foulera en premier les planches du Cabaret TELUS. Il sera suivi des Grandes Crues, duo composé de Marie-Lyne Joncas et Ève Côté, qui s’installeront à Joliette pour offrir trois supplémentaires de Su’l gros vin. Vous pourrez également assister au spectacle de Philippe Bond, Guillaume Wagner ainsi qu’Alexandre Barrette.

Bien que l’humour soit à l’honneur, le CCJ n’a pas pour autant délaissé les adeptes de musique. Ceux-ci seront d’ailleurs comblés par National Slide, un conte musical qui raconte l’histoire d’un Québécois qui part à la recherche de son père. Son périple le mènera de Chicago jusqu’en Louisiane. Les spectateurs découvriront toute la profondeur de la musique blues américaine. National Slide est signé et chanté par l’auteur et comédien Stéphane Brulotte. Il met également en vedette Normand d’Amour, Pascal Montreuil et le National Slide Blues Band (Charles Imbeau, Ludovic Bonnier, Mark Busic, Valérie Le Maire et André Barnard).

Dates des spectacles

Mario Jean – 27 et 28 juillet

Les Grandes Crues – 2 au 4 août

National Slide – 9 au 11 août

Philippe Bond – 17 août

Guillaume Wagner – 24 et 25 août

Alexandre Barrette – 1er septembre



Pour de plus amples informations sur la programmation du Centre culturel de Joliette, les coordonnées et les heures d’ouverture, visitez le www.spectaclesjoliette.com ou contactez la billetterie au 450 759-6202.