Le Centre d’art Diane-Dufresne présente CRÉER : l’été des rencontres improbables

Plus de vingt artistes chevronnés d’ici et d’ailleurs seront réunis au Centre d’art Diane-Dufresne à Repentigny pour célébrer la créativité et dévoiler leurs œuvres en arts visuels. Reconnus en chanson, en humour, en cinéma, en littérature ou en animation, ils partagent une passion commune pour l’expression sous toutes ses formes. Découvrez-les sous un nouveau jour du 21 juin au 2 septembre 2018, dans le cadre de l’exposition Créer : l’été des rencontres improbables.



Des artistes aux multiples talents



Avec la complicité de Mme Diane Dufresne, les commissaires Richard Langevin et François Renaud vous invitent à naviguer à travers les univers créatifs et l’imagination de ces artistes de renom.



Passez par toute la gamme des émotions en parcourant les différents îlots scénographiques. Plongez par exemple dans l’abîme d’un rêve éveillé à travers les montages photographiques inspirés et mystérieux de Daniel Bélanger, projetez-vous entre l’humain et son destin en interprétant les aquarelles réalisées par Michel Tremblay ou laissez-vous transporter entre le cosmos et la nature dans les mandalas ludiques de Raôul Duguay.

Découvrez comment certains artistes se sont inspirés d’autres œuvres ou personnalités pour en faire leurs propres créations. Admirez notamment un croquis de Woody Allen dessiné par Jane Birkin et les encres de Juliette Binoche réalisées à partir du film Les amants du Pont-Neuf de Leos Carax. Voyagez aussi dans les souvenirs heureux de personnalités du monde du spectacle grâce à Fred Mella qui vous dévoile des bribes de son journal intime.

Saisissez l’occasion de vous placer derrière la lentille d’artistes comme Sophie Thibault qui, par une étonnante série de macrophotographies, amorce une réflexion sur une ressource naturelle que nous tenons trop souvent pour acquise : l’eau. Geneviève Borne pose quant à elle un regard sensible sur les pays qu’elle a visités et sur les rencontres fortuites qui mettent ses sens en alerte.



« L’exposition estivale du Centre d’art Diane-Dufresne regorgera de trésors dont les couleurs et les formes sont multiples et éclatées. Les œuvres présentées sont inédites et révélatrices d’un talent et d’une créativité inouïs, à l’image des personnalités qui les ont réalisées. De la poésie de Charlotte Laurier et de Chloé Sainte-Marie à l’énergie de Lhasa de Sela, chacun puise son inspiration dans une réalité qui les touche et les émeut, et le résultat est fascinant. Mais ce qui est encore plus intéressant, c’est que la scénographie proposée par les commissaires est accessible et met réellement les œuvres en valeur pour que toutes et tous puissent les apprécier et s’intéresser à la culture », explique Chantal Deschamps, mairesse de la Ville de Repentigny.



Les sources d’inspiration sont effectivement nombreuses : Tony Bennett et Paolo Conte s’intéressent à l’effervescence de la vie urbaine, Gilles Carle pose un regard critique sur le milieu du cinéma et la société québécoise, Clémence Des Rochers se laisse guider par les petites choses de la vie quotidienne, Charlotte Laurier célèbre la femme, Richard Séguin ancre ses œuvres dans les racines profondes de l’américanité, Lewis Furey, Jimi Hendrix et Alain Stanké utilisent les techniques, les formes, les couleurs et les mots comme moteurs de création alors que les chevaux font partie des sujets de prédilection de Brigitte Lafleur.



Quant à celle qui est à l’origine de cette grande exposition collective, Diane Dufresne, elle vous propose de vivre une expérience multi sensorielle par une installation musicale tout en mouvement.



Ne manquez pas cette exposition multidisciplinaire qui vous propose, à la manière d’un voyage immersif, un parcours atypique à travers l’imagination et le désir d’expression de ces célébrités tant aimées du public!



Visitez le site internet de la Ville de Repentigny pour connaître tous les détails sur la programmation complémentaire à l’exposition et sur le circuit gastronomique inspiré des œuvres.

Le Centre d’art Diane-Dufresne est le seul centre de diffusion en arts visuels et en métiers d’art en importance de la région du sud de Lanaudière. Il est situé au 11, allée de la Création, Repentigny (Québec) J6A 8H7



Horaire estival :

Mardi : 13 h à 17 h

Mercredi, jeudi et vendredi : 13 h à 21 h

Samedi et dimanche : 10 h à 17 h



Entrée : 5 $ par personne / gratuit pour les 18 ans et moins

Pour plus d'informations composez le 450 470-3010 ou rendez-vous au ville.repentigny.qc.ca/cadd.