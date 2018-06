L'interculturalité en fête au parc Louis-Querbes

Le tour du monde en quatre-vingt jours? Non, en quatre heures! Le 9 juin de 13 h à 17 h, saisissez le moment et laissez-vous dépayser à l’occasion la fête interculturelle du CRÉDIL présentée au parc Louis-Querbes.

Déployée dans le cadre du programme Fêtes O’Parc de la Ville de Joliette , cette fête gratuite se veut l’occasion parfaite pour célébrer avec nos voisins venus d’ailleurs et en découvrir davantage sur leur culture et leur pays d’origine.

Kiosques à saveur du monde, rallye interculturel (13 h 30) et activités pour enfants, spectacle de variétés (15 h 40) et plus encore: de tout pour tous les âges et pour égayer de belle façon cet après-midi festif et amical!

Mentionnons que l’activité se tiendra beau temps, mauvais temps!