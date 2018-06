Les Denis Drolet à Joliette

Le mercredi 30 mai prochain, Les Denis Drolet, spécialistes de l’absurde, présenteront En attendant le beau temps à la Salle Rolland-Brunelle. Avec ce quatrième spectacle, Les Denis Drolet vous feront oublier tous vos soucis!

Alors qu’on observe et qu’on affronte les problèmes sociaux, les guerres, les divisions et les injustices, c’est à ce moment que les spécialistes de l’absurde interviennent. Voyons la réalité en face : on écoute des vidéos de chats sur Facebook sans arrêt, on prend des photos sans intérêt, et on les montre au plus de monde possible… On reçoit notre courrier par des drones, mais on ne se parle plus, les yeux rivés sur nos écrans. En attendant le beau temps, on se déforme le visage avec des applications : plus vieux, plus jeune, en bébé lion! On perfectionne le son, on amincit les télévisions, on assassine le cinéma à grands coups de suites et de remakes, genre Rapides et dangereux 38. Les bandits ont intégré la police, les moustaches sont revenues à la mode, on tue la musique, on s’éteint à petit feu… En attendant le beau temps, on fait vraiment n’importe quoi!

Depuis leur sortie de l’École Nationale de l’Humour en 2000, Les Denis Drolet ont surpris le public par leur folie contagieuse. En plus d’avoir lancé trois spectacles acclamés par la critique, le duo a enregistré trois albums. Gagnants d’un Félix pour le Spectacle Humour de l’année en 2004 et de trois Olivier, dont celui pour Auteur(s) de l’année, Les Denis Drolet s’amusent avec leur humour original, déjanté et figurent désormais parmi les chouchous du grand public. Parmi leurs multiples projets, ils ont également animé et participé à de nombreuses émissions de télévision. Avec un parcours aussi impressionnant, la Ville de Montréal a même décidé de nommer une de ses ruelles en leur honneur : la Ruelle verte Denis Drolet dans le quartier La Petite Patrie!

Pour de plus amples informations sur la programmation du Centre culturel de Joliette, les coordonnées et les heures d’ouverture, visitez le www.spectaclesjoliette.com ou contactez la billetterie au 450 759-6202.