Mozart et Anne‐Marie Dubois visitent le Quatuor Claudel‐Canimex

Le printemps chargé du Quatuor Claudel‐Canimex prend fin avec le dernier concert de la série Quatuor Claudel‐Canimex au Musée le vendredi 25 mai prochain au Musée d’art de Joliette à 19h30.



Après le jazz et la grande musique romantique, les musiciennes du Quatuor Claudel‐Canimex

célèbreront le printemps avec la vivifiante musique de Mozart. Accompagnées de la pianiste

Anne‐Marie Dubois, elles interpréteront les deux quatuors pour piano et cordes du compositeur

autrichien. Mozart est un pionnier dans l’écriture de ce type d’instrumentation, qu’il explore en

croisant le concerto et la musique de chambre. Les œuvres délicates et complexes qui sont au

programme dénotent le parfait équilibre entre vitalité, richesse harmonique et beauté lyrique,

caractéristique des plus grands chefs‐d’œuvre.



Munies de magnifiques instruments créés par le luthier Jean‐Baptiste Vuillaume et généreusement prêtés par Canimex, les musiciennes du Quatuor Claudel‐Canimex transmettent leur grande sensibilité romantique à l’occasion de Quatuor Claudel‐Canimex au Musée, une série de quatre concerts présentée au Musée d’art de Joliette. Des rendez‐vous qui ont suscité un grand intérêt avec des salles combles presque tous les soirs. La série a permis de faire découvrir des artistes inspirantes et leurs invités à travers un magnifique répertoire de musique de chambre.

Pour vous procurer des billets composez le 450 589- 5621, poste 11011 ou le 450 756- 0311, poste 220.