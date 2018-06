Invitation aux activités de la Journée nationale des patriotes

À l’approche de la Journée nationale des patriotes, la Société nationale des Québécoises et Québécois de Lanaudière invite le public à participer aux activités qui se dérouleront sur son territoire pour souligner les événements déterminants dans l’histoire du Québec auxquels cette journée se réfère.

Pour une troisième année consécutive, en plus de la programmation régulière des activités, la Société nationale des Québécoises et Québécois de Lanaudière, membre du Mouvement national des Québécoises et Québécois (MNQ), est fière d’offrir au public, et plus particulièrement aux enseignants, une magnifique brochure pédagogique sur l’histoire des rébellions éditée à 20 000 exemplaires.

Cette brochure a pour vocation de combler les lacunes du programme d’histoire du Québec actuel en 3e et 4e secondaire sur les évènements qui ont conduit aux soulèvements de 1837-1838.

Devant le succès de cette brochure le MNQ, en partenariat avec Québecor, a réédité la brochure et celle-ci sera encartée dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec le samedi 19 mai prochain.

« Rappelons que depuis plus de 70 ans, le MNQ et ses Sociétés font la promotion de la langue, de l’histoire, de l’identité et des commémorations au Québec. C’est pourquoi en 2002, lorsque le premier ministre Bernard Landry a instauré la Journée nationale des patriotes, afin d’honorer la mémoire des hommes et des femmes qui ont milité pour les droits de la majorité, dont celui du peuple à se gouverner lui-même, nous avons contribué à faire connaître l’importance de cette commémoration par l’animation de plusieurs activités à travers le Québec. » a déclaré Roger Gaudet, président de la SNQ de Lanaudière.

La mémoire des patriotes

Garder bien vivant le souvenir de la lutte menée par les patriotes pour l’obtention de droits démocratiques fait partie intégrante de la mission de la Société nationale des Québécoises et Québécois de Lanaudière.

« Il y a 181 ans, des Québécois déterminés ont entrepris, avec des moyens dérisoires, une lutte pour défendre des principes d’égalité, de justice et de respect des valeurs communes. La mémoire de cette lutte nous sera rudement utile pour faire face aux défis du 21e siècle » a poursuivi le président, Roger Gaudet.

Les activités en région

À Joliette, le 21 mai, dès midi au Centre-ville de joliette, se tiendra plusieurs activités gratuites : jeux gonflables, maquillage et musique.

Il y aura aussi des saucisses sur BBQ à vendre au profit de La Manne Quotidienne.

La députée de Joliette sera sur place pour prononcer le discours patriotique et un hommage aux patriotes de la République du Congo sera rendu. Aussi la SNQL tiendra un kiosque ou vous pourrez vous procurer un petit drapeau des patriotes et une brochure relatant l’histoire des patriotes.

La programmation complète des activités est disponible en ligne à www.journeedespatriotes.quebec.