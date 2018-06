La relève musicale lanaudoise à l’honneur lors du 57e gala

Le gala clôturant la 57e édition du Festival et Concours de musique classique de Lanaudière, présentée par les Entreprises Battisti et organisée par le Centre culturel de Joliette, s’est déroulé le 6 mai dernier à la Salle Rolland-Brunelle.

C’était l’occasion de souligner et de récompenser les efforts, la discipline et la persévérance de plus de 950 jeunes âgés de 5 à 25 ans. Lors du Gala 2018, 26 bourses totalisant 9 700 $ ont été remises aux candidats du volet Concours ayant obtenu les plus hautes notes.

Cette année, la première grande bourse de 1 500 $, dans la catégorie 14 ans et plus, fut remise au pianiste Jérémie Morency, âgé de 19 ans, par Samuel Battisti, le président des Entreprises Battisti et présentateur de la 57e édition du Festival et Concours. En plus de cette bourse, Jérémie Morency aura la chance de jouer en récital à la Chapelle historique du Bon-Pasteur au cours de la prochaine saison de ce haut lieu de musique classique à Montréal.

Toujours dans la catégorie 14 ans et plus, la deuxième grande bourse de 1 000 $ offerte par Desjardins Caisse de Joliette, fut remise à la violoniste Béatrice Dénommée, âgée de 18 ans, par France Lacroix, conseillère en relations publiques pour Desjardins. La troisième grande bourse de 750 $ fut remise par la coprésidente d’honneur Myriam Parent à la guitariste Sophie Massicotte, âgée de 17 ans.

Il est important de souligner que, pour la première fois depuis la création de la catégorie Concerto-provincial, deux des trois lauréats sont Lanaudois. Il s’agit de la violoniste Roxanne Sicard et de Jérémie Morency, également récipiendaire de la première grande bourse. Ils ont respectivement remporté la première et troisième place. Le violoncelliste Elie Boissinot, de Montréal, s’est vu décerner la deuxième place de la classe Concerto-provincial.

Pour connaître tous les boursiers et voir les photos des auditions et du gala, veuillez visiter le site Internet : www.festivalconcours.com.