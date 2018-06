« La Foulée accompagné par Le Vent du Nord »

L’Ensemble traditionnel La Foulée annonce la présentation de son 24e spectacle annuel qui sera présenté à la salle Rolland-Brunelle le samedi 12 mai 2018 à compter de 19h30.

La Rosette brulera les planches et dansera son plaisir en compagnie de quelques 100 danseuses et danseurs sur des chorégraphies audacieuses qui vont nécessairement plaire à l’auditoire.

Une partie de la musique a été confiée à un groupe dont la réputation n’est plus à faire puisqu’il s’agit de nul autre que Le Vent du Nord.

Les billets sont actuellement en vente au coût de 20.00$ pour les adultes et de 12.00$ pour les jeunes de moins de douze ans.

Pour information, il suffit de contacter madame Andréanne Dauphin au 450 759-3545.

Cette présentation a été rendue possible grâce aussi à l’implication de La Caisse Desjardins de Joliette, un fier partenaire non moins incontournable de longue date de La Foulée.

L’Ensemble traditionnel La Foulée est une école où on y enseigne et pratique des danses et des musiques traditionnelles avec et pour des jeunes et des moins jeunes.