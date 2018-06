La Série Symphonique Pop 2018 Lanaudière débute le 12 août

Pour une sixième édition et forts du succès de fréquentation des Galas Country symphonique, Gala rock symphonique, Gala Beatles symphonique, Gala Broadway, Les Divas, Les Divos et Les trois ténors de la pop des années passées, les Productions Stéphane Laforest Inc. présentent deux galas à grand déploiement cet été au magnifique Amphithéâtre Fernand‐Lindsay de Lanaudière pour la série Symphonique Pop.

D’abord un spectacle inédit : un « GALA SINATRA‐BUBLÉ » Marc Hervieux, Martin Fontaine, Alain Dumas, Christian Bégin et l’orchestre La Sinfonia de Lanaudière en version Big Band de jazz symphonique, dirigé par Maestro Stéphane Laforest s’uniront pour une grande rencontre musicale à l’amphithéâtre Fernand‐Lindsay de Lanaudière le 12 août 2018 à 14h.

Plus de 40 musiciens sur scène pour interpréter les grands succès de Frank Sinatra et Michael Bublé. Les meilleurs musiciens de jazz de Montréal et La Sinfonia de Lanaudière seront réunis pour ce projet innovateur. Cette musique enlevante et aimée de tous saura vous surprendre et vous envoûter. Au programme les grands succès que vous connaissez ; New‐York, New‐York, My Way, Save the last dance, Sway, I’ve got you under my skin, The Lady is a tramp etc.

Pour le deuxième concert de la série, nous présenterons « MiCHEL LOUVAIN ET TOCADÉO SYMPHONIQUE ». Ces solistes seront accompagnés par l’orchestre La Sinfonia de Lanaudière, dirigé par Maestro S éphane Laforest le vendredi 17 août 2018 à 20h à l’amphithéâtre Fernand‐ Lindsay de Lanaudière.