Célébrez la parole de Cohen à travers Hallelujah Leonard

Maison et jardins Antoine-Lacombe est heureux d’accueillir le spectacle hommage à Cohen, Hallelujah Leonard, le vendredi 11 mai à 20 h.

L’aventure commence lors d’un spectacle donné au théâtre de La Licorne ou la comédienne Dominique Quesnel interprète la chanson Danse me to the end of Love de Leonard Cohen.

Ludovic Bonnier et Claude Fradette, musiciens-accompagnateurs lors de ce spectacle, sont impressionnés par son interprétation. Sa voix remplie de soul est juste, profonde et bouleversante. De là nait l’idée de monter le spectacle intitulé Hallelujah Leonard.

Le trio sera composé de Dominique Quesnel à la voix et à la guitare acoustique, de Claude Fradette aux guitares et au chœur ainsi qu’exceptionnellement Simon Dolan à la basse et au chœur.



Le 11 mai prochain, laissez-vous transporter par l’interprétation intime et chaleureuse du répertoire musical et poétique de Cohen.

Les billets, au coût de 28 $ chacun, sont disponibles à Maison et jardins Antoine-Lacombe (450 755-1113) ou en ligne via le site www.antoinelacombe.com.