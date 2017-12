Le samedi 16 décembre à 19h30 aura lieu le "Spectacle solidaire avec le CRAPO" à l'église de Saint-Jean-de-Matha. Mettant en valeur les talents régionaux et notre beau patrimoine vivant, cet événement vise à amasser des fonds pour soutenir les activités du CRAPO qui en est maintenant à sa 14e année d'existence. En première partie, se succéderont le Cirque Fabulo, la fameuse troupe scolaire de l’école Bernèche, le groupe Rivière Rouge, qui offre un mélange de musique et chanson trad québécoise et métis ainsi que Bernard Simard, grand chanteur lanaudois qui navigue dans un répertoire de chanson trad et folk.



En deuxième partie, la Chorale Trad, sous la direction de Véronique Plasse, présentera le fruit de son travail des derniers mois. Fondé en 2016 suite à une initiative du CRAPO, ce choeur d’une trentaine de personnes se spécialise dans la chanson traditionnelle, en faisant une grande place au répertoire lanaudois. Quelques surprises vous attendent! Le CRAPO, situé juste à côté dans l’ancien presbytère, sera ouvert pour venir prendre un verre avant et après le spectacle ainsi qu’à l’entracte. Les billets sont en vente au coût de 25$ au CRAPO.



Infos et réservations 450.886.1515. Site internet crapo.qc.ca.