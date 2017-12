Les Cowboys Fringants en supplémentaire

Le samedi 16 décembre prochain, les Cowboys Fringants seront de retour avec une supplémentaire du spectacle Octobre…pour une dernière fois !



Octobre, c’est un spectacle d’une grande puissance musicale, plein d’humanité, à la fois poétique et engagé. Le groupe reprend là où il excelle : portraits de personnages, de société, de son époque et de touchantes ballades, critique sociale ainsi que de l’humour décapant. Sur scène, ça explose avec toute l’énergie possible du quatuor composé de Karl Tremblay, Marie-Annick Lépine, Jean-François Pauzé et Jérôme Dupras. Le groupe vous promet une soirée endiablée qu’il ne faut absolument pas manquer!



Pour de plus amples informations sur la programmation du Centre culturel de Joliette, les coordonnées et les heures d’ouverture, visitez le www.spectaclesjoliette.com ou contactez la billetterie au 450 759-6202.