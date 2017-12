Jamais 2 sans 3 pour le Festitrad!

En collaboration avec la pharmacie Jean Coutu de Saint-Gabriel, DERY Telecom, le Centre culturel de Joliette et CFNJ, la Ville de Saint-Gabriel est heureuse de procéder au dévoilement de la programmation complète de la troisième édition du Festitrad, qui se déroulera du 13 au 15 avril 2018 dans la salle Jean Coutu du Centre sportif et culturel de Brandon, de même que chez certains commerçants du centre-ville.

« Jamais 2 sans 3. Ce sont les premiers mots qui me viennent à l’esprit lorsque je pense à cette 3e édition du Festitrad, lance monsieur Gaétan Gravel, maire de la Ville de Saint-Gabriel, préfet de la MRC de D’Autray et président du Centre sportif et culturel de Brandon. Les 2 premières éditions du Festitrad ont connu des débuts magiques, avec tout près de 2 000 entrées et des gens provenant de plus de 60 municipalités de partout au Québec. Cette troisième édition ne manquera pas d’être elle aussi haute en couleurs », ajoute-t-il du même souffle.

« J'ai le bonheur de participer au Festitrad de la Ville de Saint-Gabriel depuis ses débuts comme musicien ou câlleur. C’est un immense privilège, cette année, de contribuer à l’éclosion du Festitrad 2018 à titre de porte-parole », mentionne pour sa part Philippe Jetté, musicien de la formation Belzébuth et câlleur avec les Petits Pas Jacadiens.

Festival intérieur de musique traditionnelle, le Festitrad se veut en effet un événement rassembleur et festif où la chanson, la musique et la danse traditionnelle se retrouvent au cœur de ces trois jours d’activités.



En termes de nouveautés, le Festitrad en compte cinq. D’abord, le Festitrad a prévu un atelier de transmission de chansons le samedi après-midi avec M. Jean-Claude Martial, porteur de la tradition du chant de la communauté de Mandeville. Les festivaliers auront la chance d’apprendre quelques chansons du répertoire de ce bûcheron de métier et vivront du coup une expérience où chacun repartira avec un bagage à partager.



Deuxième nouveauté au Festitrad, le jam des festivaliers! En effet, en plus du jam du dimanche avant-midi, le Festitrad vous invite à demeurer dans la salle Jean Coutu après la fin des spectacles afin de poursuivre la fête jusqu’aux p’tites heures en musique et en chanson! Sortez vos instruments et vos cordes vocales pour des fins de soirées des plus mémorables. Amateur ou professionnel, musicien ou chanteur, peu importe! Votre oncle vous a montré un reel? Vous vous rappelez la chanson que votre grand-mère chantait? On veut l'entendre! Laissez votre gêne à la maison!



Troisième nouveauté, le Festitrad vous propose la diffusion en continu de trois documentaires mettant en valeur des savoir-faire d’autréens, le tout dans le local de la Chambre de commerce Brandon. Aussi, madame Marie-Julie Asselin, agente de développement culturel à la MRC de D’Autray, et monsieur Philippe Jetté notre porte-parole, viendront faire une brève présentation de ce projet lors du brunch du dimanche matin.



Quatrième nouveauté, la scène principale portera le nom de la scène CFNJ, station de radio reconnue à la grandeur de la province pour sa diffusion à l’année de musique traditionnelle. On pourra donc voir sur la scène CFNJ tout au long du week-end les spectacles de Belzébuth, Baqqhus, La Vesse du Loup (spectacle exclusif 25e anniversaire), Jean-François Bélanger, la version féminine de Saint-Côme s’invite à Saint-Gab, Solo (avec De Temps Antan et Le Vent du nord), et Discord, un ensemble de violonistes formé d’André Brunet, Nicolas Pellerin, Michel Bordeleau et Jean-François Branchaud.



Dernière nouveauté, le Festitrad sera présenté pour la première fois en formule cabaret avec des places assignées. Fait à noter, le système de billetterie en ligne vous proposera automatiquement les meilleurs sièges disponibles au moment de votre transaction. Cependant, pour que la billetterie vous assigne une place en particulier dans la salle Jean Coutu, il vous faut procéder par téléphone en composant le 450.759.6202. Le plan de la salle est disponible sur le site Web du Festitrad.



En outre, les ateliers de violon, d’accordéon et de chanson du samedi, de même que le brunch, le jam et la danse câllée du dimanche sont de retour. Les places pour les ateliers sont cependant limitées. Premier arrivé, premier assis.



Une passe week-end sera disponible en prévente du 9 décembre 2017 au 9 janvier 2018 au coût de 60 $.



Par la suite, à compter du 15 janvier, des billets à l’unité au coût de 35 $ par jour pour le vendredi et le samedi et de 25 $ pour le dimanche ou encore une passe week-end au prix régulier de 70 $ seront mis en vente.

Il sera possible de se procurer des passes en prévente, des passes régulières et des billets à la journée au www.festitrad.com, à la billetterie du Centre culturel de Joliette, à la billetterie des Galeries Joliette et par téléphone au 450.759.6202. Tous les prix incluent les taxes et les frais de service.